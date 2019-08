Governo: Malan (FI), vogliamo esecutivo che fa cose per Italia e non per sondaggi

Roma, 20 ago 19:55 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Lucio Malan, nel corso del dibattito sulla crisi di governo a palazzo Madama, ha affermato che "dal primo gennaio l'Iva aumenterà al 25 per cento e sarà un disastro per il nostro Paese e il prossimo governo dovrà trovare una trentina di miliardi. Noi vogliamo un governo che faccia cose utili al Paese e non guardi ai sondaggi di domani, che sia in grado di dare risposte al Paese reale, quello dei professionisti, delle imprese e delle Forze dell'ordine. L'Italia merita di meglio", ha concluso il parlamentare azzurro, "merita un governo che faccia cose utili e non guardi solo ai sondaggi".

