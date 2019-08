Brasile: governo trasferisce Consiglio controllo attività finanziarie alla Banca centrale

- Il governo brasiliano ha trasferito le strutture del Consiglio per il controllo delle attività finanziarie (Coaf) dal ministero dell'Economia alla Banca centrale, modificandone il nome in Unità di informazione finanziaria (Uif). Il decreto presidenziale (medida provisoria) è stato pubblicato sull'edizione di oggi, 20 agosto, della Gazzetta ufficiale. Inoltre il decreto annulla la norma che impone che il consiglio, responsabile delle azioni di intelligence per prevenire il riciclaggio di denaro sporco, l'occultamento di beni e il finanziamento del terrorismo, sia composto da soli funzionari pubblici. (segue) (Brb)