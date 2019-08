Brasile: governo trasferisce Consiglio controllo attività finanziarie alla Banca centrale (2)

- Secondo il decreto, l'Unità di informazione finanziaria avrà autonomia tecnica e operativa e potrà operare su tutto il territorio nazionale. Il decreto acquisisce forza di legge all'atto della pubblicazione e da quel momento, entro un massimo di 120 giorni, il testo deve essere approvato in parlamento. Quando è entrato in carica a gennaio, il presidente Bolsonaro, sempre a mezzo decreto, aveva trasferito il Coaf dal ministero dell'Economia al ministero della Giustizia. Tuttavia a maggio il parlamento, in sede di analisi del testo del decreto, ha abrogato la parte relativa al trasferimento. La scorsa settimana, il presidente Bolsonaro aveva annunciato la decisione di trasferire il Coaf sotto il controllo della Banca centrale, per sottrarre l'organo al "gioco politico". (Brb)