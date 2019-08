Governo: Rampelli (Fdi), Conte schizofrenico ed eterodiretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Conte è stato veemente ma chiaro, palesemente schizofrenico, dunque eterodiretto. Lo schema è lo stesso dell'avvento di Mario Monti. Poteri sovranazionali, vecchie consorterie, personalità bollite della sinistra italiana con la singolare aggiunta degli ex incendiari di Beppe Grillo si ritrovano insieme per impedire al centrodestra di governare e all'Italia di essere indipendente e autorevole nel suo diritto a contrastare il declino”. È quanto scrive il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia sulla sua bacheca Facebook commentando le dichiarazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Madama. Secondo il parlamentare, “occorre ammettere che questo prevedibile inguacchio si è reso possibile grazie a una serie di macroscopici scivoloni degli amici nordisti. In ogni caso si sono determinate le condizioni ideali per dare forma agli attuali giochi di palazzo e consentire a chi ha perso brutalmente tutte le recenti elezioni di andare a governare. Questi signori si appellano in questa indecenza alla democrazia parlamentare, quasi fosse antitetica a quella popolare". (segue) (Rer)