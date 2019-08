Governo: Salvini, rifarei tutto quello che ho fatto e non ho paura del giudizio degli italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito della fine dell'esperienza di governo gialloverde, Matteo Salvini ha detto che "l'attività di questo esecutivo si è interrotta perché da mesi nelle commissioni, in Parlamento, c'erano dei signor no che bloccavano tutto. In qualche ministero si bloccava e non si sbloccava, era il porto delle nebbie. Gli italiani, la decrescita felice non la vogliono. Vogliono opere, posti di lavoro, riduzione delle tasse". Salvini ha poi aggiunto: "Avete scelto un bersaglio? Eccomi, pronto a sacrificarmi. Il futuro del paese e degli italiani vale più di mille poltrone. Noi della Lega siamo gente libera che risponde solo al popolo italiano, non alla Merkel o a Macron". (segue) (Rin)