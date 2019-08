Governo: Salvini, rifarei tutto quello che ho fatto e non ho paura del giudizio degli italiani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega ha quindi detto di non rassegnarsi "ad un Paese impaurito e sempre più anziano. Serve una manovra economica coraggiosa su cui noi stiamo lavorando da mesi". Rivolgendosi poi direttamente a Conte ha aggiunto: "Lei mi accusa di aver convocato le parti sociali al ministero dell'Interno. L'ho fatto perché non le ascoltava nessuno. Apriamoci all'Italia, senza paura, a testa alta". Matteo Salvini ha concluso il suo intervento in Aula al Senato rivolgendosi ai Cinque stelle: "Se c'è voglia di costruire, di terminare un percorso virtuoso, noi ci siamo. Si tagliano i parlamentari e si va a votare. Se volete governare con Boschi, Renzi, Lotti, auguri e spiegatelo agli italiani", ha concluso. Più tardi, in una diretta Facebook, a proposito degli sviluppi della crisi, Salvini ha detto: "Confido che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ovviamente, dall'alto sua responsabilità e della sua obiettività, valuti il momento in Parlamento e fuori dal Parlamento. Il paese non ha bisogno di ‘governetti’ per le poltrone”. (Rin)