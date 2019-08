Iraq: Protezione civile conferma esplosione in un sito delle milizie sciite a Salah al Din

- La Direzione della protezione civile dell’Iraq ha confermato oggi l'esplosione di alcune “attrezzature” appartenenti a un gruppo delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie a maggioranza sciita) nella provincia di Salah al Din, vicino alla base aerea di Balad, a nord della capitale Baghdad. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, ad essere colpito è un sito appartenente alla Kataib al Imam Ali, braccio armato del Movimento islamico dell’Iraq strettamente connesso all’Iran. Non è ancora chiaro se sia trattato di un incidente, di un sabotaggio oppure di un bombardamento aereo. Nelle scorse settimane delle misteriose esplosioni hanno colpito alcune strutture militari in Iraq; secondo il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, le deflagrazioni sarebbero opera dei missili lanciati dai cacciabombardieri stealth F-35 dell'aeronautica israeliana contro le basi delle milizie sciite a nord di Baghdad. (segue) (Irb)