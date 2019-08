Iraq: Protezione civile conferma esplosione in un sito delle milizie sciite a Salah al Din (2)

- Lo Stato ebraico conduce spesso attacchi aerei in territorio siriano, colpendo le spedizioni di missili iraniani destinate al gruppo libanese Hezbollah. Ufficialmente, Israele non effettua raid aerei in Iraq dal 1981. E’ in questo contesto che nei giorni scorsi il primo ministro iracheno, Adel Abdul Mahdi, ha interdetto il volo sui cieli iracheni a tutti i velivoli che non hanno ricevuto l’autorizzazione dal capo dell’esecutivo. Non solo: il ministero della Difesa iracheno ha definito “necessario” l’acquisto del sistema di difesa antimissili russo S-400. Oggi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, rispondendo ai giornalisti sui presunti raid di Gerusalemme contro obiettivi iraniani in Iraq, ha risposto in modo enigmatico. “L’Iran non ha immunità, da nessuna parte”, ha affermato Netanyahu, lasciando intendere – come sottolinea il quotidiano “The Times of Israel” – che Israele potrebbe aver compiuto raid contro le forze iraniane dislocate in Iraq. (Irb)