Governo: Fratoianni (Si), finisce così esecutivo Salvini costellato da pessimi provvedimenti

- Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, dichiara in una nota che "per il presidente del Consiglio uscente: 'Salvini ha dimostrato scarso rispetto delle istituzioni e scarsa cultura costituzionale'. Direi che avrebbe potuto accorgersene prima, evitando al Paese 14 mesi costellati da provvedimenti pessimi come i due decreti Sicurezza, zero trasparenza, regali a evasori, speculatori e ricchissimi, e danni all'ambiente. Finisce così il governo Salvini. Adesso è il momento della politica. E' il momento", conclude il parlamentare di Leu, "di scrivere una storia nuova". (Com)