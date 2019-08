Governo: De Petris (Leu), Conte dimostra sensibilità istituzionale ma resta giudizio fortemente negativo

- La senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, afferma in una nota che "il presidente del Consiglio ha dimostrato oggi sensibilità istituzionale e rispetto per la Costituzione. Ha fatto benissimo a portare la crisi nella sua sede adeguata, che è il Parlamento, e a difendere quei valori costituzionali che rischiano di essere calpestati. Sarebbe stato meglio farlo un po' prima invece di fingere di non vedere. L'encomio per la dignità e il rispetto delle istituzioni mostrati oggi da Conte", prosegue la parlamentare di Leu, "non può comunque cancellare il giudizio fortemente negativo per l'operato del suo governo e penso che sarebbe stato necessario dire qualcosa sulle politiche dell'immigrazione e sui decreti Sicurezza. Sono una macchia per il nostro Paese che deve essere cancellata. Salvini, in compenso, ha fatto solo un disperato comiziaccio, confermando di rappresentare effettivamente un pericolo. Dice di non volere padroni", continua De Petris, "ma si propone come padrone dell'Italia". (segue) (Com)