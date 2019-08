Governo: De Petris (Leu), Conte dimostra sensibilità istituzionale ma resta giudizio fortemente negativo (2)

- De Petris aggiunge di credere che "sia necessario verificare le possibilità di dar vita a una nuova maggioranza, non però con l'obiettivo di costruire un governicchio per passare la nottata. Verificare le possibilità di una maggioranza diversa ha senso solo se in campo c'è l'obiettivo alto di un governo di svolta, cementato da un programma comune ma ancora prima dal rispetto di alcun valori condivisi che sono stati troppo spesso ignorati negli ultimi 14 mesi". (Com)