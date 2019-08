Venezuela: Unicef chiede 70 milioni di dollari per assistere 900 mila minori

- Il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (Unicef) ha chiesto 70 milioni di dollari (oltre 63 milioni di euro) per assistere quest’anno 900 mila minori venezuelani. “Stiamo intensificando il nostro lavoro per aiutare i bambini e le famiglie alle prese con la carenza di cibo e l'accesso limitato ai servizi di base come l'assistenza medica, l'accesso all'acqua potabile e istruzione", ha spiegato in una nota il direttore esecutivo di Unicef, Henrietta Fore. Secondo quanto riferisce Unicef almeno 4,3 milioni di persone in tutto il Venezuela non hanno accesso all'acqua potabile e sono tornate a diffondersi malattie prevenibili con il vaccino, tra cui il morbillo e la difterite, mentre la febbre gialla e la malaria sono in aumento. Si stima, inoltre, che 1,3 milioni di bambini e adolescenti necessitano di servizi di protezione, mentre oltre 1 milione di bambini non frequenta la scuola. (segue) (Was)