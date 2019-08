Migranti: Salvini, governo dell’inciucio vuole riaprire i porti

- “Se qualcuno pensa di spaventarmi con l’ennesima denuncia o richiesta di processo ha trovato la persona sbagliata. Il governo dell’inciucio vuole riaprire i porti”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo salvini, nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook. “Mentre abbiamo convinto la Spagna ad aprire i porti e a mandare una nave militare per prendere i migranti, qualcuno in Italia lavora per farli sbarcare e magari denunciare e far processare il ministro degli Interni che continua a difendere testardamente i confini del Paese. Se qualcuno ha cambiato idea in nome di un governo di sinistra… per carità. Non vorrei che questo accordo passasse anche dalla riapertura dei porti”, ha concluso Salvini.(Rer)