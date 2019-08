Governo: Salvini, confido in obiettività presidente Mattarella

- "Confido che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ovviamente, dall'alto sua responsabilità e della sua obiettività, valuti il momento in Parlamento e fuori dal Parlamento. Il paese non ha bisogno di ‘governetti’ per le poltrone”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook.(Rer)