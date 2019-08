Governo: Pagano (Pd), Salvini inchiodato a poltrona, da 12 giorni non si dimette

- Il deputato del Partito democratico, Ubaldo Pagano, scrive su Facebook che "Salvini parla tanto di elezioni ma continua a essere inchiodato alla sua poltrona di ministro: a 12 giorni dall'annuncio della mozione di sfiducia presentata dal suo partito al suo stesso governo, continua ancora ad occupare la stanza di ministro al Viminale. Lui e i suoi colleghi della Lega non si sono dimessi con effetto immediato neanche nel giorno in cui sono stati attaccati frontalmente, seppur tardivamente, dal loro presidente del Consiglio in Senato. Dignità zero", conclude il parlamentare dem, "chiacchiere tante". (Rin)