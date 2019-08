Governo: Raggi, grazie a Conte per coraggio e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie al presidente Giuseppe Conte per l'impegno al servizio dell'Italia e dei cittadini. Ha confermato coraggio e responsabilità da uomo delle istituzioni. Sono certa che il Presidente della Repubblica gestirà questa fase nel migliore dei modi e nell'interesse del Paese". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha commentato sulla sua pagina Facebook l'intervento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Senato. Insieme al messaggio la sindaca ha anche postato una foto di repertorio in compagnia del premier in Campidoglio. (Rer)