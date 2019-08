Ucraina: Forze armate sospendono smantellamento fortificazioni a Stanytsia Luhanska

- Le forze armate ucraine hanno sospeso lo smantellamento delle fortificazioni nell’area di Stanytsia Luhanska, visto l’atteggiamento dei separatisti. Lo rende noto il servizio stampa dell’Operazione delle forze congiunte ucraine (Jfo), ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. I militari ucraini avrebbero iniziato lo smantellamento delle fortificazioni in mattinata nell’area di disimpegno numero1, come previsto dall’intesa con l’Osce e la Federazione Russa. Le forze separatiste del Donbass avrebbero bloccato l’accesso all’area ucraina, impedendo lo svolgimento dei lavori. “questo testimonia ancora una volta la riluttanza dei mercenari russi e delle forze separatiste di avviare misure pratiche per lo smantellamento delle fortificazioni”, si legge nella nota del Jfo. (segue) (Res)