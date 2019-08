Ucraina: Forze armate sospendono smantellamento fortificazioni a Stanytsia Luhanska (3)

- Le unità dell’esercito ucraino hanno abbandonato una posizione vicino il punto di controllo di Stanytsia Luhanska, come parte della prima fase del processo di disimpegno nel Donbass, come ha reso noto già il 26 giugno il servizio stampa del quartiere generale delle Forze congiunte ucraine. “A mezzogiorno, i militari ucraini si sono ritirati da una delle postazioni di fronte al punto di controllo di Stanytsia Luhanska. Tutto sta avvenendo sotto la supervisione dei rappresentanti dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) lungo entrambi i lati della linea di contatto. Non sappiamo ancora se il nemico ha ritirato le proprie truppe. Di conseguenza, i rappresentanti della Missione di monitoraggio dell’Osce in Ucraina stanno già seguendo la situazione”, si legge nella nota delle Forze congiunte ucraine. (segue) (Res)