Migranti: Msf, nessuna conferma su ultimo naufragio al largo della Libia

- Le equipe di Medici senza frontiera (Msf) in Libia “non sono riuscite a contattare i sopravvissuti” del presunto naufragio di un barcone che si sarebbe rovesciato ieri al largo della Libia con più di 100 persone a bordo. In un messaggio su Twitter, l’organizzazione non governativa ha spiegato che non c’è ancora alcuna conferma ufficiale della tragedia. “Ma abbiamo tutte le ragioni per temere il peggio: cioè che le vite di oltre 100 persone siano andate perse e che nessuno lo saprà mai con certezza”, aggiunge Msf. Casi del genere, aggiunge la Ong, non sono rari dal momento che la stessa Guardia costiera libica stima che metà delle imbarcazioni che lasciano le coste libiche affondano senza essere rilevate e senza alcun sopravvissuto. Alarm Phone, organizzazione di aiuto alle imbarcazioni che tentano la traversata del Mediterraneo, ha riferito ieri di avere ricevuto la segnalazione da un pescatore che è riuscito a mettere in salvo tre persone. Il pescatore ha detto anche di avere visto molti cadaveri in mare. Le tre persone tratte in salvo hanno raccontato che sull'imbarcazione che si è capovolta si trovavano più di cento migranti. Alarm Phone ha precisato di non avere altre informazioni su quella che appare come l'ennesima strage nel mare al largo della Libia. (Res)