Israele: Trump, lacrime deputata Tlaib dopo divieto ingresso non mi incantano, è antisemita

- Il presidente statunitense Donald Trump ha attaccato su Twitter la deputata del Michigan Rashida Tlaib, commentando le lacrime di quest'ultima durante una conferenza stampa. La Tlaib, dopo che le è stato proibito di entrare in Israele insieme alla collega del Minnesota Ilhan Omar, si è lasciata andare ad un pianto commosso di fronte ai giornalisti. "Mi dispiace - ha scritto Trump in un tweet – ma le lacrime della deputata Tlaib non mi incantano. Ho visto per troppo tempo la sua violenza, la follia e, soprattutto, le parole. Adesso le lacrime? Lei odia Israele e tutto il popolo ebraico. È un'antisemita. Lei e i suoi 3 amici sono il nuovo volto del Partito Democratico" chiosa l'inquilino della Casa Bianca. (segue) (Was)