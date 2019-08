Israele: Trump, lacrime deputata Tlaib dopo divieto ingresso non mi incantano, è antisemita (2)

- Il tweet di Trump arriva il giorno dopo che le deputate Tlaib e Omar hanno denunciato in conferenza stampa le restrizioni imposte dal governo di Tel Aviv per il loro viaggio in Israele. Alle due politiche statunitensi, entrambe di religione islamica, è stato negato il permesso di visitare lo Stato ebraico, costringendole a sospendere un viaggio già programmato. La restrizione di Israele nei loro confronti è arrivata dopo che Trump ha fatto pressione sul primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché non le facesse entrare nel paese. (segue) (Was)