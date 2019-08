Governo: a palazzo Madama ultimo atto esecutivo Conte, Lega ritira mozione sfiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poche parole - "l'attività dell'esecutivo qui si arresta, interrompo questa esperienza di governo e mi recherò dal presidente della Repubblica" - per annunciare le dimissioni: così, nelle sue comunicazioni in Aula, a palazzo Madama, il capo dell'esecutivo ha certificato la fine della maggioranza gialloverde. Un intervento, quello del premier, segnato da diverse interruzioni, urla ed applausi ironici dai banchi della Lega. Quei banchi che si lanciano in applausi, veri, nei confronti del loro leader, Matteo Salvini, che ribadisce la sua posizione rivolgendosi agli esponenti del Movimento cinque stelle: "La via maestra è quella delle elezioni", ma "se c'è voglia di costruire, di terminare un percorso virtuoso, noi ci siamo: si tagliano i parlamentari e si va a votare. Se volete governare con Boschi, Renzi, Lotti, auguri e spiegatelo agli italiani". La Lega ha poi annunciato di avere ritirato la mozione di sfiducia a Conte presentata prima di Ferragosto e non calendarizzata. Dai banchi del Pd, stavolta, ecco levarsi cartelli irridenti nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno. "E anche oggi si dimette domani", "Capitan Findus", "Bacioni", questi gli slogan più gettonati, in un emiciclo a tratti surriscaldato. (segue) (Rin)