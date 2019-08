Governo: a palazzo Madama ultimo atto esecutivo Conte, Lega ritira mozione sfiducia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molto atteso anche il discorso del senatore del Partito democratico, Matteo Renzi: "Non so se voteremo in futuro un governo insieme. Ove questo avvenisse, di questo governo io non ne farò parte in modo orgoglioso. La nascita di un nuovo esecutivo non è un colpo di Stato", le frasi dell'ex premier. "Per me - aggiunge sempre l'ex sindaco di Firenze - vengono prima le istituzioni e poi i risentimenti personali. Siamo felici che oggi finisca l'esperienza del governo populista, ma daremo il nostro contributo affinché a pagare la vostra sciagurata crisi non siano le famiglie ed i consumatori". E se il presidente del gruppo Misto, e parlamentare di Liberi e uguali, Loredana De Petris, parla di "sensibilità istituzionale" da parte di Conte, anche se "il giudizio resta fortemente negativo" sull'operato dell'esecutivo, da Forza Italia e Fratelli d'Italia il leit motiv è il solito: andare al voto il più presto possibile. Un dibattito, quello del Senato, caratterizzato pure dai continui rimandi negli interventi ai simboli religiosi, cristiani, usati sa Salvini nei comizi. Stasera la salita al Colle del capo del governo, da domani la palla passerà al capo dello Stato. Un po' tutti si appellano alla sua responsabilità, e saggezza, per uscire da una matassa tremendamente intricata. (Rin)