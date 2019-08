Governo: Renzi, sono fuori da toto-nomi. Ora parola è a Mattarella che è arbitro

- “Non sta a me prendere decisioni" sul futuro governo, anche perchè "non ho più ruolo alla guida del Pd. Tocca al presidente Mattarella, che è arbitro, e ai partiti politici che devono fare proposte: io sto fuori dal toto-nomi e credo sia il modo migliore per dare una mano alla conclusione della crisi. Escludo categoricamente il mio nome, e a naso escludo anche la presenza di Lotti e della Boschi, che credo siano i primi a non voler far parte di un ipotetico governo. Anzi sono i primi da convincere a votare la fiducia”. Lo ha affermato l’ex premier, Matteo Renzi, parlando ai microfoni de La7.(Rer)