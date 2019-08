Migranti: Procura Agrigento ordina sequestro Open Arms e sbarco tutte le persone a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha disposto il sequestro della Open Arms, ferma davanti a Lampedusa, e l'evacuazione immediata dei profughi a bordo. La decisione è stata presa dopo una visita del magistrato a bordo della nave. A questo punto non è chiaro se i migranti saranno poi trasferiti in Spagna con l'unità militare che il governo di Madrid aveva deciso di inviare per prendere a bordo le quasi cento persone che ancora si trovano sulla nave della Ong. Dalle 8 di questa mattina sono complessivamente 17 i migranti che hanno già lasciato la Open Arms: prima uno di si è tuffato in mare cercando di raggiungere a nuoto Lampedusa, poi altri 9 e ancora altri 5, tutti recuperati da mezzi navali della Guardia costiera e della Guardia di Finanza e, quindi, portati a terra. A questo punto l'iniziativa spagnola potrebbe rivelarsi inutile perché con il sequestro della nave tutti migranti saranno trasferiti a Lampedusa.(Rin)