Governo: Mirabelli, (Pd), contenti che finisca, è stato dannoso per il Paese (2)

- "Sul tema della legalità - ha rilevato il senatore dem - il governo Conte ci ha fatto tornare indietro, abbassando le garanzie, varando almeno 9 condoni, riaprendo spazi al malaffare e alle mafie con lo sblocca cantieri. Non è stata fatta alcuna politica di governo dell'immigrazione, continuano gli sbarchi ma va avanti anche in queste ore una vergognosa campagna elettorale sulla pelle delle persone. Al Paese serve un governo che risolva e non agiti problemi. Prima o dopo le elezioni? Lo vedremo, ma bisogna puntare sulla scuola, sul lavoro, sull'ambiente, sulla condivisione e non sulla rabbia". "Il ministro dell'Interno in campagna elettorale permanente è venuto in Senato solo per chiedere l'immunità parlamentare per evitare di essere processato per la Diciotti. Siamo contenti della fine di questo governo, per il futuro ci guideranno gli interessi del Paese", ha concluso Mirabelli. (Com)