Iraq: ministro della Difesa visita sito esplosione base area di Salah al Din

- Il ministro della Difesa dell’Iraq, Najah al Shammari, si è recato oggi nella base area di Balad, nella provincia di Salah al Din, a nord di Baghdad, dopo l’esplosione in un sito delle milizie sciite che si trova nelle vicinanze. Lo riferisce l’emittente televisiva statale irachena in una notizia dell’ultima ora. La Direzione della protezione civile dell’Iraq ha confermato oggi l'esplosione di alcune “attrezzature” appartenenti a un gruppo delle Unità per la mobilitazione popolare (Pmu, coalizione di milizie a maggioranza sciita) vicino alla base aerea di Balad. In precedenza, l’emittente televisiva locale “Al Sumaria” aveva dato notizia di un incendio presso la base aerea. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, il sito coinvolto dall’esplosione appartiene alla Kataib al Imam Ali, braccio armato del Movimento islamico dell’Iraq strettamente connesso all’Iran. Non è ancora chiaro se sia trattato di un incidente, di un sabotaggio oppure di un bombardamento aereo. Nelle scorse settimane delle misteriose esplosioni hanno colpito alcune strutture militari in Iraq; secondo il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, le deflagrazioni sarebbero opera dei missili lanciati dai cacciabombardieri stealth F-35 dell'aeronautica israeliana contro le basi delle milizie sciite a nord di Baghdad. (Irb)