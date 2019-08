Roma: incidente fatale a Castel Fusano, muore un centauro di 41 anni

- Intorno alle 17:45 di oggi pomeriggio un incidente mortale si è verificato in via di Castel Fusano all'altezza del civico 27. Lo scontro ha riguardato un'automobile guidata da una donna che si è fermata a prestare soccorso e una motocicletta. Il centauro, un 41enne, trasportato all'ospedale Grassi di Ostia in gravi condizioni, è deceduto poco dopo. La donna alla guida dell'auto è una 22enne. Sul posto gli agenti del gruppo X Mare della Polizia locale di Roma per i rilievi. Tutti i veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro, mentre sul luogo sono arrivate ben 4 pattuglie della Polizia locale per gestire la viabilità. Al momento la circolazione è deviata sulle corsie laterali. (Rer)