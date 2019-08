Milano: De Corato, intollerabile che situazione stazione centrale sia fuori controllo

- Non è possibile “che lavoratori, turisti e cittadini che si trovano a passare in zone degradate come quella di Piazza Duca d’Aosta debbano sopportare lo spaccio, le aggressioni e le rapine che ormai popolano l’area. Intanto il Comune continua a tollerare una situazione, quella della Stazione Centrale, che peggiora ogni giorno e sempre più fuori controllo”. Lo dichiara Riccardo De Corato, ex vice Sindaco di Milano e assessore alla Sicurezza, Polizia Locale e Immigrazione di Regione Lombardia commentando la notizia di un 32enne bengalese prima insultato e poi aggredito con una bottiglia in testa da un iracheno visibilmente ubriaco di 38 anni. (Com)