Egitto: ministero dell’Interno, uccisi 11 terroristi in un’operazione ad Al Arish

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Undici presunti terroristi sono stati uccisi in una sparatoria con le forze di sicurezza dell’Egitto durante un raid nel loro nascondiglio nel quartiere di Oubur, vicino ad Al Arish, del Sinai settentrionale. Lo ha reso noto oggi il ministero dell’Interno egiziano in una nota. L’operazione è scattata in seguito alle informazioni ottenute dall’intelligence sulla presenza di un rifugio dei terroristi in una fattoria usata come “base per avviare operazioni ostili”, spiega il dicastero. Gli agenti egiziani hanno sequestrato cinque fucili, due fucili automatici, una pistola, due dispositivi esplosivi e una cintura esplosiva. La penisola del Sinai è da anni teatro di instabilità e di attacchi terroristici di matrice jihadista contro obiettivi militari e civili. La situazione si è aggravata in particolare dopo la deposizione del presidente Mohammed Morsi nel 2013 e la seguente messa al bando del movimento dei Fratelli musulmani. Da allora, infatti, l'area del Sinai settentrionale ha assistito ad una progressiva infiltrazione di miliziani islamisti, dominati dal gruppo Ansar Beit al Maqdis, che nel novembre 2014 ha annunciato la propria affiliazione allo Stato islamico creando “Wilayat Sinai”, provincia del sedicente “califfato”. (Res)