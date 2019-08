Governo: Bernini (FI), per evitare aumento Iva subito al voto

- "Il modo più rapido ed efficace per risolvere i problemi manifestati dal presidente del Consiglio nel suo intervento è andare il più velocemente possibile al voto". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini intervenendo al Senato dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte. Secondo Bernini, “il presidente del Consiglio vuole rimanere con la scusa dell'interesse del Paese, che invece è andare al voto. Non ci possiamo permettere l'esercizio provvisorio e l'aumento dell'Iva che voi avete inserito in legge di Bilancio. Siamo convinti che tutto questo vada evitato" con il ritorno alle urne.(Rer)