Funerali Diabolik: area Divino Amore a Roma blindata per domani, stazioni sorvegliate da stasera

- Fin da stasera partirà la macchina della sicurezza approntata dalla Questura di Roma in vista dei funerali, domani alle 15 al Santuario del Divino Amore, di Fabrizio Piscitelli, capo ultras degli Irriducibili della Lazio e noto come Diabolik. In via Ardeatina, a partire dal civico 1221 e fino a via Don Umberto Terenzi, è previsto già in serata lo sgombero della carreggiata dai veicoli, dai cassonetti e altri ingombri. Una sorveglianza speciale è prevista nelle stazioni ferroviarie e ai capolinea dei bus di linea per monitorare l'arrivo di gruppi di tifosi nella Capitale. Tre, invece, le aree in cui sarà svolto un servizio di vigilanza speciale. Tra queste il policlinico di Tor Vergata e il cimitero Flaminio, punti rispettivamente di partenza e arrivo della salma di Piscitelli, ucciso il 7 agosto scorso da un colpo di pistola alla testa nel parco degli Acquedotti a Roma. Sorvegliata anche tutta l’area del Divino Amore con massima attenzione anche alla viabilità. L’accesso al Santuario, per le cento persone che potranno accedere alla cerimonia, sarà consentito da via Ardeatina 1208. Per i gruppi, i tifosi e altre conoscenze che vorranno assistere, invece, sarà predisposto il piazzale Don Umberto Terenzi antistante alla chiesa. Un’area delimitata sul piazzale sarà dedicata alla stampa.(Rer)