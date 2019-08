Egitto: Onu rinvia conferenza anti-tortura al Cairo dopo critiche delle Ong

- Le Nazioni Unite hanno rinviato una conferenza contro la tortura nel mondo arabo prevista al Cairo il 4 e 5 settembre. Lo ha confermato Rupert Colville, portavoce Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), secondo quanto riferisce il quotidiano britannico “The Guardian”. La scelta di rinviare la conferenza co-organizzata dall'Egitto è stata adottata dopo aver appreso del “crescente disagio di una parte della comunità delle Ong con la scelta del luogo”. Le Nazioni Unite, ha aggiunto il portavoce, apriranno a breve delle consultazioni su quando e dove tenere la conferenza anti-tortura. “E’ ovviamente molto utile tenere una conferenza che mira a cercare di ridurre la tortura in un paese (e in una regione più ampia) dove la tortura è in atto", ha detto ancora Colville, difendendo la decisione iniziale di ospitare la riunione proprio al Cairo. Una scelta duramente criticata anche da Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia: “Le Nazioni Unite organizzano una conferenza sulla tortura in un paese in cui questa viene praticata abitualmente, anche nei confronti dei minorenni. Nel paese dove è stato torturato Giulio Regeni”, ha scritto ieri Noury su “Il Fatto Quotidiano”. (Res)