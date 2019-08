Guatemala: accordo migratorio, Casa Bianca pronta a triplicare visti per lavoratori stagionali (2)

- Nei giorni scorsi il presidente eletto del Guatemala Alejandro Giammattei ha dichiarato in un'intervista alla "Bbc" che l'accordo migratorio raggiunto dal presidente uscente, Jimmy Morales, e gli Stati Uniti, oggetto di numerose critiche in patria, "è oramai un fatto", ma può essere rivisto in qualsiasi momento. La base dell'intesa, secondo le ricostruzioni dei media, prevede che per chiedere asilo negli Usa, i migranti centroamericani debbano prima aver fatto una analoga richiesta in Guatemala. Di certo, spiega Giammattei, l'intesa si concretizzerebbe solo per "i cittadini in arrivo da El Salvador e Honduras", circostanza che rende molto più leggero "il carico che dovrebbe affrontare il paese". (segue) (Mec)