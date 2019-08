Guatemala: accordo migratorio, Casa Bianca pronta a triplicare visti per lavoratori stagionali (6)

- Il Guatemala partecipa, assieme a Honduras ed El Salvador, al Piano di sviluppo integrale promosso dal Messico per contrastare i flussi migratori verso gli Stati Uniti. Si tratta di un programma di investimenti che il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha voluto stilare assieme alla Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), come strumento per ridurre le cause stesse della migrazione verso nord: povertà, diseguaglianze sociali e violenza. L'iniziativa fa parte dell'accordo raggiunto lo scorso 7 giugno tra Messico e Stati Uniti, che ha permesso al paese latino di scongiurare l'ipotesi di dover pagare un dazio del 5 per cento alle esportazione di tutti i propri prodotti in Usa. (Mec)