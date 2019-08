Cooperazione: Iraq, console italiano a Erbil a colloquio con ministro dei Trasporti

- Il console italiano a Erbil, Serena Muroni, ha incontrato oggi Ano Abdoka, ministro dei Trasporti della regione autonoma del Kurdistan iracheno. Il colloquio con l'esponente del governo locale è stato incentrato sulle relazioni bilaterali e progetti da avviare grazie alla cooperazione tra la regione autonoma a nord dell'Iraq e il ministero dell'Ambiente di Roma. "Un'opportunità per le aziende italiane", scrive su Twitter l'account ufficiale del consolato italiano a Erbil. In giornata, inoltre, il console Muroni ha ricevuto anche Kak Sardar Ahmed Jwame, primo cittadino della cittadina di Ranya, situata a 100 chilometri a est di Erbil. "Diritti delle donne e dei bambini, questioni ambientali, sviluppo agricolo: grande discussione e ampio spazio per la collaborazione" scrive su Twitter l'esponente della diplomazia italiana. "Spero in una visita molto presto!" conclude.(Res)