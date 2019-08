Brasile: Bolsonaro pronto considerare ufficialmente Hezbollah gruppo terroristico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che il governo intende considerare ufficialmente Hezbollah come un gruppo terroristico. "Sì, possiamo riconoscere l'organizzazione come terrorista e abbiamo intenzione di farlo. Sono terroristi", ha detto il capo dello stato rispondendo alla domanda di alcuni giornalisti in merito alla possibilità che anche il Brasile, dopo il governo del Paraguay, possa classificare il movimento politico libanese come terroristico. Secondo Bolsonaro, il governo ha informazioni sulle attività del gruppo nella regione del triplice confine, frontiera tra Brasile, Paraguay e Argentina. "Abbiamo informazioni che riferiscono della presenza di alcuni esponenti dell'organizzazione sui, soprattutto nella zona del triplice confine. Potrebbero non essere molto organizzati, ma sono certamente molto uniti", ha concluso Bolsonaro. (segue) (Brb)