Slovenia: manutenzione aerei Adria Airways affidata a svedese Tam e italiana Atitech

- La società svedese Tam e l'italiana Atitech assumeranno in carico la manutenzione (base maintenance) per i velivoli della compagnia aerea slovena Adria Airways. Lo hanno riferito fonti della compagnia aerea citate dall'agenzia di stampa "Sta" . Al contempo, il gruppo danese Northern Aerotech ha avuto il via libera per altri aspetti legati alla manutenzione (aircraft line maintenance) della compagnia slovena. Tale incarico partirà a cominciare da giovedì.(Lus)