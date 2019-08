Argentina: Fmi segue da vicino recenti sviluppi crisi finanziaria (2)

- La presenza della delegazione dell'Fmi a Buenos Aires era attesa in realtà già questa settimana, ma lo scossone dei mercati della settimana scorsa, l'adozione di un pacchetto di misure straordinarie il cui impatto fiscale dovrà essere valutato, oltre al rimpasto al vertice del ministero dell'Economia hanno portato a un rinvio della visita. La missione dell'organismo con sede a Washington è incaricata della quinta revisione del programma di assistenza finanziaria di tipo "Stand By" da 57,1 miliardi di dollari concessa al governo argentino di Mauricio Macri a giugno dello scorso anno. In caso di esito positivo è atteso un ulteriore esborso da 5,4 miliardi di dollari, un ingresso considerato fondamentale per rinforzare le riserve, sia in considerazione dell'attuale contesto di volatilità sia in vista delle prossime scadenze del debito. (segue) (Abu)