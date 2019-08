Argentina: Fmi segue da vicino recenti sviluppi crisi finanziaria (6)

- Dopo le critiche rivolte a caldo all'elettorato, seguite dalle "scuse" offerte nelle ore successive, Macri ha assicurato che il governo ha "capito la lezione" e lavorerà per recuperare il consenso alle urne in autunno. Fernandez da parte sua ha assicurato di comprendere la difficoltà del presidente, impegnandosi a mandare messaggi di tranquillità fino a dicembre, data di insediamento del nuovo governo. In caso di vittoria, tuttavia, l'oppositore ha promesso di "cambiare tutto" nella gestione del paese. (Abu)