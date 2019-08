Iraq: fonti stampa, incendio nella base aerea di Salah al Din

- Un incendio è scoppiato oggi nella base area di Al Bakr, nella provincia di Salah al Din, a nord della capitale irachena Baghdad. Lo riferisce l’emittente televisiva locale “Al Sumaria”, citando fonti della sicurezza. “Non è ancora chiaro se si tratti di un bombardamento o di un incidente”, ha spiegato la fonte. Nelle scorse settimane delle misteriose esplosioni hanno avuto luogo in alcune strutture militari in Iraq; secondo il quotidiano panarabo edito a Londra “Asharq al Awsat”, le deflagrazioni sarebbero opera dei missili lanciati dai cacciabombardieri stealth F-35 dell'aeronautica israeliana contro le basi delle milizie sciite a nord di Baghdad. Lo Stato ebraico conduce spesso attacchi aerei in territorio siriano, colpendo le spedizioni di missili iraniani destinate al gruppo libanese Hezbollah. Ufficialmente, Israele non effettua raid aerei in Iraq dal 1981. E’ in questo contesto che nei giorni scorsi il primo ministro iracheno, Adel Abdul Mahdi, ha interdetto il volo sui cieli iracheni a tutti i velivoli che non hanno ricevuto l’autorizzazione dal capo dell’esecutivo. Oggi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, rispondendo ai giornalisti sui presunti raid di Gerusalemme contro obiettivi iraniani in Iraq, ha risposto in modo enigmatico. “L’Iran non ha immunità, da nessuna parte”, ha affermato Netanyahu, lasciando intendere – come sottolinea il quotidiano “The Times of Israel” – che Israele potrebbe aver compiuto raid contro le forze iraniane dislocate in Iraq. (Irb)