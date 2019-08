Arabia Saudita: boom ingressi donne in Bahrein dopo rimozione divieto viaggio senza uomini

- Centinaia di donne saudite sono entrate in Bahrein lunedì 19 agosto senza bisogno dell'accompagnamento di alcun uomo, a seguito di un alleggerimento delle restrizioni sui viaggi che impedivano loro di viaggiare non accompagnate. Lo riporta il quotidiano locale "Saudi Gazette", precisando che nella sola regione orientale di Dammam - confinante con il piccolo regno del Bahrein - il numero di donne che ha attraversato i punti di ingresso ha superato in poche ore le mille unità. Le cittadine saudite, riporta il quotidiano locale "Al Yaum", hanno approfittato dell'applicazione del nuovo regolamento, pubblicato sul sito dell'ufficio generale dei passaporti lunedì stesso. (segue) (Res)