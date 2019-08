Arabia Saudita: boom ingressi donne in Bahrein dopo rimozione divieto viaggio senza uomini (2)

- I decreti reali emessi all'inizio di questo mese hanno posto fine alla necessità per le donne di ottenere un permesso ufficiale dai rispettivi tutori maschi per viaggiare o ottenere passaporti. I nuovi emendamenti al regolamento sui documenti di viaggio, infatti, consentono a una donna di richiedere e ottenere il proprio documento di viaggio senza l'approvazione del tutore. Le modifiche includono la concessione degli stessi diritti a uomini e donne di età superiore ai 21 anni e il permesso di viaggio per la custodia di minori. L'apertura verso le donne da parte di Riad si inserisce in un filone di iniziative modernizzatrici messe in campo dal regno saudita a partire dall'ascesa del principe ereditario Mohammed Bin Salman. Dalla concessione della possibilità di guidare, fino al permesso di accedere allo stadio per guardare le partite di calcio, il giovane principe punta a rendere l'Arabia Saudita un paese moderno e avanzato tanto dal punto di vista economico quanto da quello sociale. (Res)