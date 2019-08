Governo: Morra (M5s), Salvini non ha idea di contrasto a mafie

- Matteo Salvini “non ha idea di cosa sia un'azione di contrasto alle mafie e ha avuto paura di venire in commissione". Lo ha detto il presidente della commissione Antimafia, Nicola Morra (M5s), intervenendo nell’Aula del Senato. "Il 7 agosto ho visto il ministro in Senato e gli ho chiesto quando aveva intenzione di farsi vedere in commissione antimafia - ha sottolineato -. Gli ho detto che aveva il dovere e il diritto di venire e dire cosa aveva intenzione di fare per combattere le mafie, esattamente come scrive sui social. Mi ha risposto che sarebbe venuto il prima possibile".(Rer)