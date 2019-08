Governo: Grasso (Leu), Salvini patetico, esecutivo ha fallito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali, Pietro Grasso, nel suo intervento a palazzo Madama sulla crisi politica, ha affermato che "questa maggioranza, questa maionese impazzita gialloverde - questo groviglio di dichiarazioni in cui dite tutto e il contrario di tutto - non merita di rimanere alla guida del Paese un minuto in più. Avete fallito, prendetene atto. Stiamo affrontando questo dibattito oggi perchè il senatore Salvini, incredibilmente ancora ministro - perché il potere è più forte della dignità - ha dichiarato finita l'esperienza di gGoverno, pentendosene amaramente appena ha capito che i pieni poteri li ha forse al Papeete, ma non in Parlamento. E' davvero patetico", ha proseguito il parlamentare, "leggere di 'telefoni sempre accesi', come se si trattasse della crisi adolescenziale di un amore estivo e non del governo del nostro Paese. Oggi addirittura ho sentito Salvini implorare i Cinque stelle con il famoso ritornello di Pappalardo: 'Ricominciamo'. Tutto pur di non alzarsi dal Viminale. L'uomo forte si è rinchiuso nel fortino". (segue) (Rin)