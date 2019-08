Governo: Grasso (Leu), Salvini patetico, esecutivo ha fallito (2)

- Grasso ha proseguito dicendo che "nonostante tutto, non posso nascondere il sollievo, al netto di clamorose retromarce, della fine del governo da lei presieduto. In questi mesi l'azione del governo ha avuto un solo grande 'dominus', e sulla base del compromesso continuo con le istanze leghiste avete permesso che troppi strappi venissero fatti alle istituzioni, alla Costituzione, al confronto democratico, allo stesso tessuto civile del nostro Paese. Pochi giorni fa eravamo in quest'Aula e avete messo la fiducia sul decreto Sicurezza bis, la cui bocciatura è arrivata ben prima di quanto pensassimo: non dalla Corte costituzionale, ma dal Tribunale amministrativo del Lazio. Anche per essere cattivi è necessario essere intelligenti, preparati e competenti. Ripeto oggi, alla sua presenza, quello che ho detto il 6 agosto: non vi accorgete anche voi che gli animi sono troppo agitati? Lo stile delle 'zingaracce', degli attacchi ai giornalisti, ai critici, agli avversari", ha aggiunto l'esponente di Leu, "ha portato la nostra comunità oltre l'orlo di una crisi di nervi, e una campagna elettorale continua è quanto di più irresponsabile possa esserci in questa condizione". (segue) (Rin)