Governo: Grasso (Leu), Salvini patetico, esecutivo ha fallito (3)

- Per Grasso, "appena un anno e mezzo fa gli elettori si sono espressi. Noi abbiamo avversato politicamente il governo gialloverde nato da un accordo tra la prima forza parlamentare e la terza, ma mai l'abbiamo considerato una truffa ai danni dei cittadini: è la nostra democrazia parlamentare. E' allora legittimo e giusto che questo stesso Parlamento da oggi esplori ogni possibilità, non per fame di potere o per paura della democrazia ma proprio per essere all'altezza della Costituzione e del lavoro dei padri e delle madri costituenti. Ma, lo dico senza infingimenti e con la stessa chiarezza, da uomo che ha servito queste Istituzioni per tutta la vita", ha osservato l'ex presidente del Senato, "l'Italia non ha bisogno di un accordicchio, di un esecutivo dal corto respiro dominato da tatticismi e posizionamenti elettorali. Se questo Parlamento invece desse vita ad un governo pronto a ribaltare l'agenda attuale e lavorare, seriamente, nell'interesse di tutti, allora non avremmo solo il diritto di ragionarne ma il dovere storico di provarci, di non risparmiare qualunque tentativo di cambiare per davvero il segno di questi tempi. Solo in quel caso", ha concluso Grasso, "a quel governo darei il mio personale, convinto e fiero voto di fiducia". (Rin)