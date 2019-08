Governo: Pisapia (Pd), da Conte discorso da acrobata

- Il Presidente del Consiglio "ha tenuto un discorso da acrobata: un tentativo di mantenersi in equilibrio dicendo l'opposto di quello che ha fatto". Lo afferma, in una nota, l'eurodeputato del Partito democratico ed ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. "Un intervento - afferma Pisapia - in parte di alto profilo ma tardivo e teso esclusivamente a mettere in un angolo Salvini. Si è palesato un tentativo di far dimenticare i provvedimenti in contrasto con la Costituzione, con le convenzioni internazionali e anche col senso di umanità". "Con la giornata di oggi si pone finalmente la parola fine a un'esperienza di governo populista e sovranista. Ora dobbiamo impegnarci a rilanciare lo sviluppo del nostro Paese e a bonificare il clima di odio che stiamo vivendo da 14 mesi", conclude Pisapia. (Com)