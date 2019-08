Egitto: Noury (Amnesty) a "Nova", rinvio conferenza anti-tortura decisione saggia dell'Onu

- Rinviare la conferenza contro la tortura nel mondo arabo prevista al Cairo il 4 e 5 settembre è "la decisione più saggia". Lo ha detto oggi ad "Agenzia Nova" Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, commentando l'annuncio di Rupert Colville, portavoce Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr). Le Nazioni Unite, a seguito di un'ondata di critiche in merito, hanno deciso di rimandare la conferenza dopo aver appreso del "crescente disagio di una parte della comunità delle Ong con la scelta del luogo". L'Onu, ha aggiunto Colville, aprirà a breve delle consultazioni su quando e dove tenere la conferenza anti-tortura. "Positivo che le Nazioni Unite abbiano ascoltato le critiche delle Ong per i diritti umani. L'Egitto non meritava un "premio" del genere" commenta Noury. "Si è evitata una figura grottesca – conclude - come fare un corso antincendio in casa di un piromane". (Res)