Kosovo: indagine su operato governo in appalto autostrada verso Nord Macedonia (2)

- "Oggi è un giorno speciale" per il Kosovo e per l'intera regione dei Balcani", ha detto in occasione dell'inaugurazione dell'autostrada il presidente kosovaro, Hashim Thaçi. Hanno preso parte alla cerimonia in Kosovo anche il premier kosovaro Ramush Haradinaj e quelli macedone e montenegrino, Zoran Zaev e Dusko Markovic. "Oggi stiamo inaugurando uno dei principali progetti dello Stato del Kosovo, il ponte più lungo nella nostra regione. E' un investimento convincente e ben motivato", ha detto Thaci secondo cui "se fino ad oggi questo Kosovo lo avevamo solo sognato, oggi è diventato una realtà". "Oggi abbiamo un nuovo Kosovo moderno e europeo", ha concluso il presidente kosovaro. (Kop)